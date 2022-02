CZ schat tekort Bernhoven op circa 15 miljoen euro

Het financiële tekort van Bernhoven over 2021 zal op circa 15 miljoen euro uitkomen. CZ directeur zorginkoop Joël Gijzen komt tot die schatting in de podcast Voorzorg over Bernhoven en passende zorg.

In de vijftigste aflevering van podcast Voorzorg, van Zorgvisie en Skipr, concluderen Gijzen, Peter Bennemeer (oud-bestuurder Bernhoven) en gezondheidseconoom Xander Koolman dat het ziekenhuis in Uden al voor de coronacrisis het huishoudboekje niet op orde had. Ze verwachten niet dat de huidige financiële problemen in Bernhoven gevolgen zullen hebben voor het beleid van passende of zinnige zorg, omdat die niet te wijten zijn aan de strategie van zinnige zorg. De verwachting is dat zowel CZ als VGZ door willen met zinnige of passende zorg.

Tekort Bernhoven

Het beeld dat Bernhoven een gat op de begroting zou hebben van 20 miljoen euro, klopt volgens Bennemeer niet. Het bedrag van 20 miljoen euro doet de ronde, omdat interim-manager Hans Feenstra zei dat het ziekenhuis zo veel geld nodig heeft om weer financieel gezond te zijn. Dat is echter wat anders dan het financiële tekort over 2021. Bennemeer schat dat eerder op 10 tot 11 miljoen euro, omdat dat overeenkomt met 120 fte. Ook CZ schat het tekort lager dan 20 miljoen, namelijk eerder 15 miljoen euro. In de 20 miljoen die Feenstra noemt zou volgens Gijzen ook een positief resultaat zitten van 3 tot 4 miljoen euro en nog wat ongedekte posten á enkele miljoenen euro’s.

Reactie Bernhoven

Bronnen binnen het ziekenhuizen melden dat de 20 miljoen euro inclusief de kosten voor een nieuw epd zou zijn. Maar desgevraagd ontkent Feenstra dat. Een woordvoerder van Bernhoven meldt per mail: “De 20 miljoen is gebaseerd op de financiële ontwikkeling van de laatste jaren, dit is exclusief een epd. Uitgaande dat de 20 miljoen niet alleen focus heeft op het terugbrengen van de kosten maar ook uitgaat van opbrengsten optimalisatie. Waarbij er ruimte wordt gecreëerd om te investeren daar waar nodig.”

