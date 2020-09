D66: delen van zorg financieren vanuit Zorgverzekeringswet

Intensievere zorg

Als de extramurale zorg uit de wet Langdurige Zorg wordt gefinancierd, wordt intensievere zorg van de wijkverpleging makkelijker, omdat zorgverzekeraars dan de verantwoordelijkheid ervan goed kunnen regelen, schrijft D66 in het verkiezingsprogramma ‘Een nieuw begin’.

D66 wil ook dat de jeugd-ggz wordt bekostigd via de Zorgverzekeringswet: “Op die manier zijn afzonderlijke gemeenten niet meer hoofdverantwoordelijk voor deze complexe groep jongeren en sluit de zorg beter aan bij de ggz voor volwassenen.” Gemeenten houden dan de regie over de ambulante jeugdhulp.

Bovendien moet medische preventie wat D66 betreft worden vergoed vanuit het Zorgverzekeringsfonds. “Dit kan grote gezondheidswinst opleveren bij bijvoorbeeld mensen met diabetes type II. Voor verzekeraars worden de kosten voor gecombineerde leefstijlinterventies dan achteraf vergoed, zodat zij zich niet geremd voelen te investeren.”

Preventie

Preventie speelt een belangrijke rol in de paragraaf over gezondheidszorg van D66. De partij vindt dat de samenleving zo is ingericht, dat ongezonde keuzes vaak aantrekkelijk zijn. “Daar ligt de basis voor veel chronische ziekten. Zo stoppen fabrikanten te veel suiker in hun producten. We verhogen daarom de belasting op suikerhoudende dranken naar Brits voorbeeld.”

Ook stelt de partij in het verkiezingsprogramma voor op meer plekken rookverboden in te stellen, zoals in de omgeving van ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook rond sportparken. Hiermee wil D66 onder meer het aantal doden door meeroken (2000 à 3000 per jaar) verminderen.

Mentale gezondheid

Ook pleit D66 voor een landelijk preventie-akkoord Mentale Gezondheid. Daarin is aandacht voor het vergroten van de mentale vaardigheden van jongeren door onderwijs en sport, inzet op vroege signalering van psychische problemen bij jongeren en verslavingspreventie bij risicogroepen.

D66 steunt onderzoek naar mogelijkheden voor ouders om ernstige genetische aandoeningen bij hun kinderen te voorkomen. Dat kan onder meer door embryoselectie en mogelijk in de toekomst, onder duidelijke voorwaarden, embryomodificatie: “De tijd is rijp om meer ruimte te geven aan onderzoek en op termijn veilige toepassing van nieuwe vormen van embryo- en stamcelonderzoek. Zo kijken we of de ‘veertiendagengrens’ uit de huidige embryowet verruimd kan worden.”