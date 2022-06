D66-Statenlid nieuwe voorzitter NVDA

Linde Gonggrijp is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). De ledenraad heeft ingestemd met de kandidaatstelling en per 15 juni is zij begonnen.

Gonggrijp (1963) heeft verschillende directiefuncties vervuld bij (beroeps)verenigingen. Zo was zij van 2016 tot 2019 directeur bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Statenlid

Zij is momenteel actief als Statenlid voor D66 in de provincie Noord-Holland, is penningmeester bij de Stichting Fractie en ze heeft zitting in de raad van advies bij het Project Cross Over. “Ik hoop dat we samen de vereniging nog beter op de kaart kunnen zetten en zichtbaar maken wat de vereniging allemaal te bieden heeft” , aldus Gonggrijp.