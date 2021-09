David Jongen: ‘Giftige mix gaat ziekenhuiszorg platleggen’

Opleving covid

‘Ik ben een rasoptimist’, begint David Jongen zijn alarmerende open brief. Toch is hij nu zeer bezorgd over de ziekenhuiszorg in de nabije toekomst. Hij vreest de komende weken een stevige opleving van het aantal Covid-patiënten doordat er nog te veel ongevaccineerden zijn. Nu al is het ‘pompen of verzuipen’ voor de meeste ziekenhuizen om de covid-zorg te combineren met de reguliere ziekenhuiszorg. Covid-patiënten bezetten momenteel 25 tot 35 procent van de IC-bedden. Dat zullen er alleen meer worden nu vakantiegangers terugkomen, het herfstweer en het openen van de samenleving, verwacht Jongen. ‘Het verder opschalen van onze IC-capaciteit tot meer dan 1.150 bedden is zo goed als kansloos.’

Inhaalzorg

Het inhalen van de enorme zorgachterstand is de tweede bron van zorg. Het RIVM schat het aantal in te halen operaties op 170.000 tot 210.000. Maar het is in de huidige omstandigheden ‘uiterst ingewikkeld’ om zorg in te halen, omdat er ‘eenvoudigweg te weinig beschikbaar personeel’ is. Ziekenhuizen hebben te maken met een forse uitstroom van gekwalificeerde en goed opgeleide mensen. ‘Een 24/7 baan met dito roosters is gewoon pittig. Zeker in en na een heftige pandemie.’

Cao-onderhandelingen

Als derde factor noemt Jongen de cao-onderhandelingen, waardoor ziekenhuizen in een onmogelijke spagaat komen. De vakbonden vragen een forse inkomensverbetering. Jongen begrijpt dat wel, gezien de cruciale rol van de zorg in de coronacrisis. Maar de ziekenhuizen hebben in hun budget maar ‘zeer beperkt’ ruimte voor loonsverhoging. Als ze zouden mee bewegen met de vakbonden, gaan ze rode cijfers schrijven. Dat zou ze weer dwingen tot snijden in personeel. ‘We staan met de rug tegen de muur.’

Ziekenhuiszorg loopt vast

Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers zijn ‘emotioneel en fysiek al moe en leeg’. Dit komt doordat ze anderhalf jaar ‘volle bak en onder hoge druk met zwaar zieke patiënten hebben gewerkt.’ Door deze mix van oorzaken zal de ziekenhuiszorg de komende maanden vastlopen. ‘De turbo werkt niet meer. De motor loopt vast. We zullen vanwege capaciteitsproblemen weer reguliere zorg moeten afschalen, we zullen nauwelijks toekomen aan inhaalzorg en we zullen als werkgevers geconfronteerd worden met teleurgesteld en moe personeel.’

Ziekenhuisopnames voorkomen

Ziekenhuizen halen alles uit de kast om personeel gezond en vitaal te houden. Ze leiden verpleegkundigen en artsen op. Ze overleggen met de wijkverpleging, huisartsen en verpleeghuizen hoe ze het aantal ziekenhuisopnames kunnen beperken. Maar dat is niet genoeg, stelt Jongen. ‘We hebben hulp nodig.’

Vaccineren is effectief en gratis

En wel van het kabinet. Dat kan op drie punten hulpen. In de eerste plaats door bij mensen nog meer aan te dringen op vaccineren. Bij mensen met niet-westerse achtergrond en een lage economische status is er meer uitleg nodig. ‘Vaccineren is immers veilig, bewezen effectief én helemaal gratis.’ Niet-vaccineren leidt tot maatschappelijke schade, extra kosten en onnodig extra druk op zorgpersoneel. Jongen roept het kabinet op om een geldige QR-code verplicht te stellen voor restaurant- of terrasbezoek.

Niet versoepelen

Verder versoepelen lijkt Jongen met de huidige aantallen besmettingen onverstandig. Hij begrijpt de druk uit de samenleving, maar roept op tot meer geduld. ‘De deltavariant is te besmettelijk, de besmettingscijfers zijn te hoog en de ziekenhuizen nu al te zwaar belast.’

Geld voor hoger loon

Tot slot doet Jongen een dringend oproep aan het kabinet om meer geld beschikbaar te stellen voor de cao-onderhandelingen. Het personeel verdient in zijn ogen een hoger loon als waardering voor hun inzet in de covid-pandemie. Alleen zo kan verdere personeelsuitstroom worden voorkomen. Jongen ondertekent zijn open brief als voorzitter van de bestuursraad van Zuyderland en spreekt dus niet namens de NVZ.