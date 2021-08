NZa over inhaalzorg: 200.000 patiënten wachten op operatie

De zorgautoriteit constateert in de Monitor Toegankelijkheid van Zorg die vrijdag is verschenen dat de druk in de ziekenhuizen nog steeds groot is. Dat leidt er toe dat 13 procent van de ziekenhuizen aangeeft niet altijd de kritiek planbare zorg binnen zes weken te leveren. Het gaat om de regio’s Limburg, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Noordwest Nederland. “Er zijn momenteel geen signalen dat hierdoor de zorg in de regio in het geding is”, aldus de NZa.

NVZ: we doen er alles aan

In een reactie zegt de NVZ dat de ziekenhuizen “er alles aan doen om dit te fixen”. Maar de snelheid is wel afhankelijk van wat covid nog brengt de komende maanden, aldus een woordvoerder van de NVZ: “En in hoeverre de zorgverzekeraars meebewegen. Maar het hangt ook af van of we voldoende personeel hebben.” De NVZ verwijst voor een wachttijdenoverzicht naar haar ziekenhuischeck. “Daar kunnen patiënten gedetailleerde en betrouwbare informatie vinden.” Onlangs presenteerde de NZa met Patiëntenfederatie Nederland een eigen wachttijdenwebsite: ZorgkaartNederland.

Een deel van de 340.000 à 380.000 gemiste operaties is in de tussenliggende periode ingehaald en een deel van de klachten is overgegaan. Ook hebben patiënten soms gekozen voor een andere behandeling. Waarschijnlijk zitten de grootste knelpunten bij behandelingen die al lange wachttijden kennen en waarbij de afname van het productieniveau groot is, schrijft de NZa, bijvoorbeeld bij de knie- en heupvervanging. De ziekenhuizen hebben voor dit type zorg vorige maand wel een inhaalslag gemaakt.

Overschrijding treeknorm

De NZa ziet een “opvallende stijging” voor de poliklinische wachttijden. Daar overschrijden in juli bij meer instellingen de treeknorm voor de wachttijd voor patiënten. Regionaal zijn er flinke verschillen. Voor vervanging van heup en knie en de behandeling van stressincontinentie zitten alle regio’s nu boven de treeknorm.

Het valt de NZa op dat het aantal operaties voor het specialisme kno al langere tijd lager ligt dan de aantallen van 2019, terwijl dit bijvoorbeeld voor oogheelkunde, heelkunde en orthopedie rond het niveau van 2019 ligt. “Deze verschillen kunnen ontstaan doordat er nog steeds geprioriteerd wordt in ziekenhuizen of doordat bepaalde zorgvraag lager is.”

Vervolgzorg

De NZa wijst erop dat de vervolgzorg voorbereid moet zijn op het toenemende aantal patiënten dat wordt geopereerd. Ze wijst met name op de wijkverpleging en fysiotherapie: “Het is daarom van groot belang dat de inhaalzorg in nauwe samenwerking met de vervolgzorg wordt geleverd.”

Dit zegt de zorgautoriteit ook omdat het aantal verwijzingen de laatste maanden toeneemt en mogelijk nog verder stijgt, want het aantal verwijzingen is in de laatst gemeten week (week 33) nog altijd 4 procent lager dan gebruikelijk.