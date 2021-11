David Jongen: ‘Vierde coronagolf is het ergste’

Verpleegkundigen en artsen in het Zuyderland ziekenhuis zitten erdoor. Het ziekteverzuim is in drie dagen gestegen van 9,5 naar 12 procent. ‘Onze mensen zijn aan het einde van hun latijn’, zegt bestuursvoorzitter David Jongen.

Vierde coronagolf

De vierde coronagolf komt in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen en Sittard nog harder aan dan de vorige golven. Dat komt niet doordat er meer coronapatiënten zijn. Het Limburgse ziekenhuis zit nu op het niveau van Kerst 2020. Het ziekenhuis telt 74 coronapatiënten, van wie er 13 op de IC liggen. Dat de vierde coronagolf zo hard aankomt, komt doordat de rek er bij het zorgpersoneel uit is.

Zorgpersoneel is op

Anders dan in de eerste en tweede coronagolf proberen ziekenhuizen de reguliere zorg en inhaalzorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat eist echter zijn tol. David Jongen: “Onze mensen zijn aan het einde van hun latijn. Ze zijn op, gewoon klaar. Toen ik vandaag aan een groep verpleegkundigen vroeg hoe het met ze ging, barsten ze spontaan in huilen uit. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dit is nog maar het begin van deze coronagolf.”

Ziekteverzuim stijgt

Het ziekteverzuim is in Zuyderland in drie dagen gestegen van 9,5 naar 12 procent. Daar zitten 22 medewerkers bij met covid. ‘Ze zijn niet heel erg ziek, maar we zijn ze wel twee weken kwijt. Er zijn ook drie longartsen met covid. Dat zijn nou juist de specialisten die je niet kunt missen.”

Geen code zwart

Van code zwart is geen sprake, benadrukt Jongen. Er zijn nog IC-bedden vrij voor calamiteiten. Zuyderland heeft normaal 32 IC-bedden, maar heeft er door het ziekteverzuim drie moeten sluiten.

Boostervaccins

Het nieuws uit Den Haag over strengere maatregelen stemt Jongen hoopvol. “Het ziet ernaar uit dat we volgende week de boostervaccins aan onze personeelsleden kunnen geven”, zegt Jongen op vrijdagmiddag, nog voor de persconferentie. “Dat gaat echt verschil maken in het ziekteverzuim.”

Landelijke spreiding covid-patiënten

Positief vindt hij ook dat de landelijke spreiding van covid-patiënten op gang komt. Die haperde vorige week nog. Afgelopen weekend had Zuyderland 93 coronapatiënten in huis, van wie er 21 op de IC lagen. ‘We zaten ruim boven onze fair share aan covid. Op de kliniek zaten we op 130 procent, op de IC op 110 procent.’ Fair share is het afgesproken aandeel aan covid-zorg dat elk ziekenhuis doet.

Operaties afgezegd

Zuyderland heeft de afgelopen week 25 coronapatiënten kunnen overplaatsen naar Noord-Nederland. “Daar zijn we erg dankbaar voor. Daardoor hebben we de oncologische operaties door kunnen laten gaan. Maar we hebben wel planbare operaties aan knieën en heupen moet afzeggen. Dat is voor sommige mensen al de vierde keer. Dat is ook verschrikkelijk en niet uit te leggen.”

Zorginfarct

Het Limburgse zorglandschap heeft te maken met een zorginfarct. Zuyderland heeft 55 uitbehandelde coronapatiënten, maar de uitstroom uit het ziekenhuis stagneert. “De huisartsen hebben het verschrikkelijk druk. De thuiszorg kan er geen nieuwe patiënten bij hebben. En ook de verpleeghuizen hebben amper ruimte. Het hele stelsel is verstopt.”

Lockdown

De lockdown waartoe het kabinet heeft besloten, is volgens Jongen absoluut noodzakelijk om het aantal besmettingen naar beneden te kunnen brengen. Dat ligt in Limburg royaal boven het landelijk gemiddelde. In Limburg is het aantal coronabesmettingen 107 per 100.000 inwoners, landelijk is dat 93. “Ik hoor zowel privé als op het werk over zoveel besmette mensen. Het aantal besmettingen moet echt als een speer omlaag, want wij zien die mensen over twee weken in het ziekenhuis. Als het aantal besmettingen niet daalt, kunnen we nog maar aan één knop draaien. Dat is het afschalen van de oranje zorg, zoals de oncologische zorg.”

