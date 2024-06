De Amstelland regio werkt samen rond Wet zorg en dwang

Een ambulant werkende Wet zorg en dwang-functionaris gaat mensen met dementie helpen in de regio Amstelland.

Dit is ook prettig voor alle thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken in de regio die onvrijwillige zorg mogen bieden volgens de wet. Zij kunnen direct van deze regionale Wzd-functionaris gebruikmaken. “Heel prettig dat er in gezamenlijkheid duidelijke afspraken zijn gemaakt, voor zowel onze huisartsen als de zorgvrager met dementie”, zegt Jacomien de Jong, bestuurder van Amstelland Zorg.

Wet Zorg en Dwang

De Wzd-functionaris toetst of zorg waartegen een zorgvrager met de diagnose dementie zich verzet, of waarbij er sprake is van vrijheidsbeperking, volgens de wettelijke vereisten wordt geleverd.

“Een spannende nieuwe stap om ambulant deze rol te gaan vervullen”, zegt Nicole van Drumpt, specialist ouderengeneeskunde van Zonnehuisgroep Amstelland en een van de regionale Wzd-functionarissen.

Regionale Wzd-functionaris

In Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouderkerk slaan Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland (vvt-organisaties in de regio Amstelland) nu de handen ineen om voor alle zorgvragers in de thuissituatie de rol van Wzd-functionaris te vervullen. “Het is heel prettig dat met deze werkwijze ook de zorgvragers van de thuiszorgorganisaties worden ondersteund die geen eigen Wzd-functionaris hebben”, aldus Ellen Keulemans, directeur-bestuurder Zorggroep Aelsmeer.

Onvrijwillige zorg

Het is de bedoeling dat de Wzd-functionaris zo min mogelijk in te schakelen en zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat de geleverde zorg vrijwillig is. De zorgverantwoordelijke heeft hier een belangrijke taak. Specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten kennen de wet zeer goed en geven hierin advies. Zij zijn gekoppeld aan de huisartsenpraktijken.