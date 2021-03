De Jonge onderzoekt of één vaccinatie volstaat na besmetting

Het kan als het mogelijk is een “enorme versnelling” aanbrengen in het vaccinatieprogramma, aldus de bewindsman. Als mensen maar een prik nodig hebben, kunnen andere mensen sneller worden ingeënt. Mensen die het coronavirus hebben gehad, bezitten al antistoffen. Er wordt nu onderzocht of zij met één prik voldoende beschermd zijn tegen het virus. Er wordt hier internationaal al meer onderzoek naar gedaan.

Puzzel

De Jonge hoopt binnen enkele weken uitsluitsel te krijgen van de Gezondheidsraad. Naar schatting hebben 3 tot 3,5 miljoen Nederlanders de ziekte doorgemaakt. Maar lang niet iedereen is ziek geweest of heeft een test ondergaan. Hoe de praktische uitvoering precies moet, weet De Jonge nog niet. Hij verwacht wel dat dit een flinke puzzel zal zijn. (ANP)