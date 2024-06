De Merwelanden benoemt nieuwe bestuurder

Esther van Leeuwen-Hoogstrate is per 1 september benoemd tot nieuwe bestuurder van ouderenzorgorganisatie De Merwelanden in Dordrecht.

Van Leeuwen-Hoogstrate werkt op dit moment als manager staf en bestuurssecretaris bij De Zellingen, een ouderenzorgorganisatie in Capelle aan den IJssel. Zij heeft de studie Beleid en Management Gezondheidszorg gevolgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook heeft ze eerder in Dordrecht gewerkt en wel bij De Hoop GGZ en bij Yulius. Ze heeft ook ervaring opgedaan als projectleider van de nieuwbouw van zorgvastgoed, aldus de organisatie.

De huidige bestuurder, Corrie van Randwijk, vertrekt in september. “Onder haar bestuurlijke leiding is de organisatie tot bloei gekomen en aanzienlijk gegroeid. Zij is een van de initiatiefnemers van de ZorgCoöperatie waar ook Aafje, PZC en De Blije Borch deel van uitmaken. De Merwelanden is uitgegroeid tot koploper in de zorg en een gewaardeerde partner in de samenwerkingsverbanden in de regio”, aldus Merwelanden.