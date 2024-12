De Zorgcirkel en Stichting Wonen en Zorg officieel gefuseerd

Door samen verder te gaan, hopen de organisaties toegankelijke en kwalitatieve ouderenzorg in de regio Purmerend te kunnen waarborgen. De fusie zorgt ervoor dat de locaties en activiteiten van SWZP behouden blijven.

Overname

Suus Brink is voor een jaar aangesteld als directeur van de regio ‘Purmerend SWZP’. De medewerkers en vrijwilligers van SWZP gaan per 1 januari 2025 allemaal over naar De Zorgcirkel en de dienstverlening aan cliënten wordt gecontinueerd. Zoals eerder bekend gemaakt, verhuizen de medewerkers, vrijwilligers en cliënten die werken en wonen in Heel Europa medio 2025 naar locatie Molentocht van De Zorgcirkel.

Ouderenzorg

Eelco Kappen, bestuurder SWZP en Tiana van Grinsven, bestuursvoorzitter De Zorgcirkel zijn blij met de fusie: “Met deze fusie blijven we garant staan voor passende en toegankelijke ouderenzorg in de regio Purmerend. We kijken ernaar uit om onze krachten te bundelen en samen te werken aan een sterke toekomst voor onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten.”

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel is specialist in ouderenzorg, -behandeling en -revalidatie en bedient met ruim 4.000 medewerkers en 1.400 vrijwilligers meer dan 7.500 cliënten. De organisatie is voornamelijk actief in de regio’s Zaanstreek, Purmerend, Edam-Volendam en Noord-Kennemerland, en werkt samen met diverse lokale en regionale partners.

Stichting Wonen en Zorg Purmerend

SWZP biedt met haar drie woon-/zorglocaties, thuiszorg en diverse community services zorg aan ruim 300 cliënten in en rondom het centrum van Purmerend.