Fusie Dignis en Lentis officieel beëindigd

In 2007 besloten Lentis en Dignis te fuseren, omdat ze van mening waren dat dit beter zou passen bij de eisen van het indertijd nieuwe zorgstelsel op basis van marktwerking. Al vrij snel bleek de fusie tegen te vallen. “Het heeft een tijd geduurd voordat we de olifant in de kamer hebben benoemd, maar het is nooit een gelukkig huwelijk geweest”, meldde Dignis-bestuursvoorzitter Arien Storm in 2023.

Onlogisch

De organisaties hoopten meer doorzettingsmacht te krijgen bij zorgverzekeraars. “Maar eigenlijk was het niet logisch om deze twee sectoren samen te voegen.” Storm wijst erop dat beide sectoren verschillende geldstromen hebben, de opleidingsniveaus verschillen en werknemers verschillende cao’s hebben.

De fusie was duur voor Dignis. Bestuurder Johan Oostinga tegen RTV Noord: “De financieringsstromen van Dignis zijn bijvoorbeeld eenvoudiger dan die van Lentis. Maar we belasten de twee organisaties wel met de kosten voor de relatief duurdere dienst financiën. Zo zijn er meer voorbeelden die op ggz-leest worden geschoeid, die voor Dignis eigenlijk te groot zijn.”

Ontvlechting

Per 1 januari 2025 gaat Dignis officieel door als zelfstandige organisatie. Inge Pesch en Leo Wanders vormen de raad van bestuur. “De volledige toewijding aan de ouderenzorg betekent meer focus, flexibiliteit en innovatie in een dynamische zorgwereld”, aldus Dignis. De ouderenzorgorganisatie meldt dat Lentis en Dignis wel verbonden blijven als samenwerkingspartners in Noord-Nederland en kennis en expertise blijven delen.