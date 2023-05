Lentis en Dignis besluiten fusie te ontbinden

Ggz-instelling Lentis en ouderenzorginstelling Dignis in Groningen gaan verder als zelfstandige organisaties. De fusie uit 2007 is tegengevallen, zegt bestuursvoorzitter Arien Storm van Dignis tegen RTV Noord.

“Het heeft een tijd geduurd voordat we de olifant in de kamer hebben benoemd, maar het is nooit een gelukkig huwelijk geweest”, aldus Storm. Beide organisaties besloten zestien jaar geleden te fuseren, omdat ze van mening waren dat dit beter zou passen bij de eisen van het indertijd nieuwe zorgstelsel op basis van marktwerking.

Veel verschillen

Storm: “We dachten als grotere organisatie meer doorzettingsmacht te krijgen bij zorgverzekeraars, maar eigenlijk was het niet logisch om deze twee sectoren samen te voegen. Volgens mij is er landelijk ook geen enkel ander voorbeeld van te vinden.” Storm wijst erop dat beide sectoren verschillende geldstromen hebben, de opleidingsniveaus verschillen en werknemers verschillende cao’s hebben.

De fusie was duur voor Dignis. Bestuurder Johan Oostinga tegen RTV Noord: “De financieringsstromen van Dignis zijn bijvoorbeeld eenvoudiger dan die van Lentis. Maar we belasten de twee organisaties wel met de kosten voor de relatief duurdere dienst financiën. Zo zijn er meer voorbeelden die op ggz-leest worden geschoeid, die voor Dignis eigenlijk te groot zijn.”