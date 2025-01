ZuidOostZorg en Nij Smellinghe bestuurlijk gefuseerd in NijZ

ZuidOostZorg en Nij Smellinghe werken al jaren intensief samen. “De afgelopen jaren hebben we gezien dat we dat samen beter kunnen dan alleen”, zegt Simone Meertens, die namens ZuidOostZorg plaatsneemt in de driekoppige nieuwe raad van bestuur van NijZ. “Onze organisaties zijn diep geworteld in de regio. Zowel bij onze medewerkers als bij inwoners van die regio. Met NijZ willen we laten zien dat we onze organisaties dichter bij elkaar brengen om samen nieuwe dingen te doen, maar dat we daarbij ook die waardevolle eigenheid behouden”, zegt Karine van der Kraan, die ook namens ZuidOostZorg in het bestuur van NijZ plaatsneemt.

Meer slagkracht

De bestuurlijke fusie tussen ZuidOostZorg en Nij Smellinghe leidt volgens de bestuurders tot meer slagkracht, betere samenwerking in de zorgketen en nieuwe mogelijkheden voor professionals. “Met NijZ kunnen we de beweging van zorg naar gezondheid écht kracht bijzetten,” aldus Bert Kleinlugtenbeld, die namens Nij Smellinghe in de raad van bestuur van NijZ plaatsneemt. “In die beweging hebben we samen veel te doen én te leren. Als individuele organisaties, maar vooral ook van en mét elkaar.”

Als voorbeeld noemen de bestuurders de samenwerkingen op het gebied van infectiepreventie, informatie-uitwisseling, doorstroom van cliënten en de nieuwe afdeling Klinische Geriatrie in Nij Smellinghe, waar professionals van beide organisaties met hun eigen expertise samenwerken.