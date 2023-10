Deel Kamer vindt covidregeling zorgmedewerkers te mager

De regeling is kortom volstrekt ontoereikend, zo is de mening van onder meer de ChristenUnie, GroenLinks-PvdA, BBB, PVV, Pieter Omtzigt en BIJ1. Het CDA maakt zich met deze partijen zorgen over de achterblijvende keuringen, waardoor zorgmedewerkers buiten de boot dreigen te vallen, zo werd duidelijk in het Kamerdebat over de maatschappelijke impact van langdurige covid. Daar heeft FNV recent voor gewaarschuwd.

Aanvraag indienen

Zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf in 2020 ziek zijn geworden, en daardoor niet meer kunnen werken of niet meer volledig kunnen werken, kunnen voor de vergoeding in aanmerking komen. Het gaat om zorgmedewerkers die tussen 1 maart en 30 juni 2020 ziek zijn geworden. Zij moesten voor 1 juli 2023 zijn gekeurd, maar vanwege lange wachtlijsten bij het UWV lukt dat niet. Zorgmedewerkers kunnen sinds 25 september tot 23 oktober de vergoeding aanvragen.

Kamerlid Pieter Omtzigt, oprichter van Nieuw Sociaal Contract, wil dat minister Conny Helder (Langdurige Zorg) die deadline met een maand verruimd. Dat wil Helder niet. Helder stelde de Kamer enigszins gerust. Zorgmedewerkers die op een keuring wachten, kunnen al wel een aanvraag indienen, zei ze in het debat.

Motie

GroenLinks-PvdA heeft samen met de ChristenUnie een voorstel ingediend om “de hardvochtigheden en het wantrouwen” uit de regeling voor zorgmedewerkers te halen. Als voorbeeld noemt PvdA-Kamerlid Julian Bushoff de ambulancemedewerker die twintig jaar lang op de ambulance heeft gewerkt, in de eerste golf covid heeft opgelopen, “maar doorwerkte uit plichtsbesef”, licht Bushoff toe. Volgens de huidige regeling krijgt deze medewerker niets. Bushoff wil er met de mede-indieners voor zorgen dat dit type zorgmedewerkers alsnog voor de regeling in aanmerking komt.

Tot nu zijn er door zorgmedewerkers 475 aanvragen ingediend voor de financiële regeling, zei Helder. Die moeten nog worden beoordeeld. (ANP)