Deventer Ziekenhuis krijgt 4 miljoen euro voor transformatieplan

Met het toegekende geld moet het Deventer Ziekenhuis in de regio Salland sneller innoveren en zo bijdragen aan de transformatie van de zorg. Dit alles in lijn met de doelstellingen de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), de bestaande strategie van het ziekenhuis en het regioplan dat is opgesteld door het domeinoverstijgende netwerk Salland United.

Speerpunten

Zorg Dichterbij Huis en Digitale Zorg zijn de twee speerpunten van het plan, waaraan regiopartners Carinova en Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) meeschreven. Het ziekenhuis wil bijvoorbeeld versneld verder met een project voor het toedienen van medicatie dichterbij huis in plaats van in het ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor een initiatief voor thuismonitoring. Dat is voor patiënten met hartfalen al standaard, het is de bedoeling dit ook te laten gelden voor andere groepen met chronische aandoeningen, zoals astma, COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. In beide gevallen werkt Deventer Ziekenhuis samen met de thuiszorg.

Minder verwijzingen

Een samenwerking met de huisartsen is de opzet van Meedenkconsult. Daardoor kunnen huisartsen medisch specialisten vragen om met hen mee te denken, zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft.

“We zijn blij dat we als een van de eerste ziekenhuizen transformatiegelden toegekend krijgen”, zegt Wilco Kleine, Innovatiemanager bij het Deventer Ziekenhuis, in een reactie. “Om de topklinische zorg van het Deventer Ziekenhuis ook in de toekomst persoonlijk en dichtbij te kunnen blijven bieden aan de inwoners van Salland en omstreken, is vernieuwing nodig. Deze transformatiegelden, samen met de unieke regiosamenwerking die er al is, gaan ons helpen te versnellen.”

Salland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis spreken van ”een extra impuls voor de regio om toegang tot medisch specialistische zorg te optimaliseren en dus ook sneller toekomstbestendig in te richten”.