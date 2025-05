Landelijke samenwerkingsverband moet beroertezorg beter en betaalbaarder maken

De beroertezorg in Nederland moet verbeteren en de kosten moeten beheerst worden. Om dat voor elkaar te krijgen werkt een groep samenwerkende partijen aan het CVA Actieplan Nederland (CAN), waar de stuurgroep mee van start is gegaan.

De stuurgroep CVA Actieplan Nederland (CAN) is vrijdag met een feestelijke kick-off van start gegaan. Daarin werkt een aantal partijen samen, te weten vertegenwoordigers van ervaringsdeskundigen, de Hersenletsel Alliantie, het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).

Nederlandse variant

Het actieplan is een Nederlandse variant van hetEuropese Stroke Action Plan for Europe (2018–2030), dat is opgesteld door de European Stroke Organisation (ESO) en de Stroke Alliance for Europe (SAFE). Dit plan biedt een kader voor verbetering van de CVA-zorg in Europa. Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer preventie, acute zorg, revalidatie, leven na een beroerte en kwaliteitsmonitoring.

Oplopende kosten

De doelen van het Nederlandse samenwerkingsverband zijn betere gezondheidsuitkomsten, minder blijvende schade, grotere kwaliteit van leven en beheersbare zorgkosten. De initiatiefnemers wijzen op Europese cijfers waaruit blijkt dat dat de zorgkosten voor beroertes fors zal stijgen. Van 2 miljard euro in 2017 naar 3,3 miljard in 2040.

Impact maken

“Met dit actieplan zetten we een belangrijke stap naar meer samenhang, kennisdeling en betere uitkomsten voor mensen met – risico op – een beroerte”, aldus Bert Vrijhoef, lid van de stuurgroep. “De wil om samen te werken is groot en dat is precies wat nodig is om echt impact te maken.”