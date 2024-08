Deventer Ziekenhuis zet VR in bij medische angst

Sommige mensen zijn zo bang voor bloedafnames, MRI-scans of injecties, dat ze het vermijden of in paniek raken. Daarom is Deventer Ziekenhuis een pilot gestart. Patiënten kunnen spannende situaties met een VR-bril op een veilige en gecontroleerde manier ervaren. Zo kan de behandeling in verschillende stappen worden opgebouwd.

Angst overwinnen

Bij naaldenangst kunnen patiënten tussen verschillende virtuele scenario’s kiezen: iemand anders ondergaat een bloedafname of de patiënt. Zo kunnen patiënten eraan wennen en neemt de angst af. Om de ervaring zo realistisch mogelijk te maken, kunnen medisch psychologen gelijktijdig de handelingen van een bloedafname nabootsen op de arm van de patiënt. “Er kunnen naast medische angsten ook andere angsten worden aangegaan met de VR-bril, zoals sociale angst, angst om over te geven of smetvrees”, aldus het Deventer Ziekenhuis.

Voor patiënten met medisch trauma is het nu ook mogelijk om EMDR-therapie in VR te krijgen. Daarnaast kunnen mensen de VR-bril gebruiken als afleiding en stressverlichting, door middel van ontspannings- en hypnose-oefeningen. “De eerste reacties van patiënten zijn tot nu toe positief, sommige patiënten willen nu niet meer zonder behandeld worden”, meldt het ziekenhuis. De pilot loopt tot en met januari 2025.