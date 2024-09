Diakonessenhuis wil opiatengebruik van patiënten verminderen

Het Diakonessenhuis onderzoekt of opiatengebruik verminderd of voorkomen kan worden. Het ziekenhuis stuurde vorig jaar meer dan 3500 patiënten naar huis met opiaten.

De pilot is met 125 patiënten en loopt zes maanden. Het gaat in de pilot om patiënten die na hun operatie opiaten als pijnstilling krijgen. Uit pijnmetingen blijkt dat opiaten na 48 uur niet altijd nodig zijn. Daarom gaat het ziekenhuis de opiaten standaard voorschrijven voor maximaal 48 uur. Dat wordt verlengd als dat nodig is, dan met een stopdatum en een goede overdracht naar de eigen huisarts.

Begeleiding

Een ander onderdeel van de pilot is dat medewerkers van de acute pijnservice patiënten in een vroeg stadium begeleidt bij het gebruiken van medicatie. Dat doen ze door patiënten goede informatie te geven over pijn, de langetermijngevolgen en alternatieven voor opiaten. Als de zware medicijnen wel nodig zijn, helpen de medewerkers bij het afbouwen. Dat gebeurt onder supervisie van een anesthesioloog.

Ook krijgen patiënten ondersteuning via een app. Daarin krijgen ze uitleg over medicatie-afbouw en een passende pijnbehandeling. Het is zeker niet de bedoeling dat patiënten pijn lijden, benadrukt het ziekenhuis.

Andere medicatie

De medewerkers bellen de patiënten één tot maximaal vier keer in drie maanden. Hiermee hopen ze dat alle patiënten binnen drie maanden gestopt zijn met hun opiaten. Patiënten waarbij dat niet zo is, kunnen terecht bij de specialisten van de Pijnpolikliniek van het ziekenhuis. Als de pilot een succes is, wil het ziekenhuis ook kijken naar begeleiding bij de afbouw van andere medicatie.

Stijging gebruik

Jaarlijks gebruiken ruim 1 miljoen Nederlanders opiaten, waarvan ruim 200.000 langdurig. Het afgelopen decennium is het aantal gebruikers gestegen met 55 procent. In het Diakonessenhuis gingen in 2023 3.761 patiënten met ontslag met een recept voor opiaten.

Onverschilligheid

De maatschappelijke gevolgen van de verslaving aan opiaten zijn groot. Los van de lichamelijke klachten ontstaan mentale problemen zoals onverschilligheid en nemen mensen minder deel aan de maatschappij.

Het afremmen van medicalisering is ook opgenomen in het Integraal Zorgakkoord.