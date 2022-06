Edelman-Haak is momenteel werkzaam als landelijk manager in de dienstverlening thuis bij Facilicom. “Ze heeft ruime ervaring opgedaan in zowel het bedrijfsleven als in de zorg”, meldt Syndion, zorgaanbieder voor mensen met een beperking.

Driekoppig directieteam

Samen met Enrico van Tuijl en Martine van der Kaaden vormt Edelman-Haak vanaf 1 augustus het driekoppige directieteam.