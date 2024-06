Digitale gegevensuitwisseling met andere ziekenhuizen wordt in Isala de standaard

Onder transmuraal verwijzen vallen alle poliklinische over en weer verwijzingen van de tweede en derde lijn en de Multidisciplinair Overleggen (MDO’s).

Tijdsbesparing

De digitale overdracht tussen ziekenhuizen staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Isala streeft ernaar om vanaf 1 juni alle verwijzingen transmuraal te ontvangen. In plaats van het overtypen of scannen van documenten, kunnen verzendende ziekenhuizen met een paar klikken de benodigde informatie delen met Isala. “Dit betekent minder administratieve rompslomp, minder kans op fouten en vooral: meer tijd voor daadwerkelijke zorgverlening”, aldus het ziekenhuis.

Het voordeel van transmuraal verwijzen is dat er geen nieuw dossier wordt aangemaakt wanneer een patiënt nog niet bekend is in het ontvangende ziekenhuis. Dit bespaart tijd en voorkomt dubbel werk. Alle benodigde documenten worden direct digitaal meegezonden, zodat de ontvangende partij direct over de juiste informatie beschikt. De verzendende ziekenhuizen kunnen de voortgang van de verwijzing nauwlettend volgen. Daardoor weten ze precies wanneer de order wordt opgepakt. Na het versturen van een digitale verwijzing naar een andere instelling, volgt een bevestiging dat alle gegevens in goede orde zijn ontvangen. De gegevens komen rechtstreeks in het patiëntendossier. Deze optimalisatie van de patiëntenzorg komt ten goede aan de patiëntveiligheid.

Landelijke uitrol

Op dit moment ontvangt Isala transmurale digitale verwijzingen uit Hardenberg, Deventer, Heerenveen, Sneek en Harderwijk. Op korte termijn hoopt het Zwolse ziekenhuis dat Leeuwarden naar Isala verwijst. “Het komende jaar verwachten we dat ook Revalidatie Friesland, Sein, Bergman, academische ziekenhuizen (Groningen, Utrecht, Amsterdam, Nijmegen) en de Nexus huizen (Treant) zover zijn om transmuraal met Isala te verwijzen.”