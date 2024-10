Digitaal hoofdpijndagboek zorgt voor efficiëntere behandeling

Inmiddels hebben al meer dan duizend patiënten het dagboek ingevuld. Zorgverleners kunnen veel makkelijker patronen herkennen en daar naar handelen. Daardoor kunnen zij zorg op maat leveren en draagt digitalisering bij aan betere zorg.

App

Het digitale hoofdpijndagboek is beschikbaar als applicatie. Patiënten vullen vanaf het moment van verwijzing dagelijks een vragenlijst in of ze hoofdpijn hebben gehad, of er medicatie is gebruikt en of er beperkingen waren in hun sociale leven. Deze informatie helpt om de diagnose goed te stellen en om te kijken of de gekozen behandeling voor verbetering zorgt.

Hoofdpijnverpleegkundige Cher Teterissa: “Veel patiënten denken dat ze hun hoofdpijnpatroon kennen, maar vaak klopt dit toch niet. De app geeft daarin veel inzicht.” Neuroloog Geert Sulter vult aan: “Patiënten voelen zich gehoord, gezien en gerespecteerd, want we hebben al voor het eerste consult gekeken naar hun klachten. Door de informatie in de app kun je veel beter finetunen om te kijken wat de beste behandeling is. Dit maakt de zorg een stuk effectiever en efficiënter.”

Efficiëntere zorg

In mei 2024 hadden duizend patiënten het digitale hoofdpijndagboek gebruikt en het aantal blijft groeien. Van de patiënten die zijn aangemeld bij de kliniek begint 81 procent met het invullen van het dagboek, 80 procent blijft dit consequent doen. Door deze hoge percentages kan DC Klinieken de werkprocessen op dit hulpmiddel aanpassen en zo de zorg efficiënter inrichten.

Het hoofdpijndagboek en algoritme erachter is bedacht door neuroloog en hoogleraar Wim Mulleners (verbonden aan CWZ en RadboudUMC) en klinisch informaticus Pieter van Haren van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Curavista BV heeft dit vervolgens vertaald naar bruikbare CE-gecertificeerde software.