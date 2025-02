Digitaliseringsprogramma ondersteunt huisartsen bij inzet gezondheidsapps

Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) ondersteunt huisartsen bij het integreren van digitale middelen in hun zorgproces. Huisartsen kozen op basis van hun digitale fitheid en hun digitale systemen uit zeven verschillende opties voor het implementeren van een digitaal middel.

Meer regie

Digitale middelen zoals voedingsapps en eHealth-oefenprogramma’s zorgen daarbij dat patiënten meer regie kunnen pakken over hun eigen gezondheid.

Zo ziet praktijkondersteuner Andrea van der Boor-Koster dagelijks de meerwaarde van voedingsapps en stappentellers. “Het zijn leuke en interactieve hulpmiddelen om gesprekken over leefstijl aan te gaan. Als de patiënt gemotiveerd is om een app te gebruiken, levert dit vaak verrassende informatie op. Meestal blijkt iemand toch minder stappen te zetten of meer calorieën binnen te krijgen dan hij of zij dacht. Het verkregen inzicht lijdt vaak tot bewustwording en dat zorgt ervoor dat de patiënt gemotiveerd is om oude gewoonten in te ruilen voor nieuw gedrag.”

Huisarts Simone Nobel heeft digitale oefenmodules bij slaap- en ontspanningsproblemen geïntegreerd in de zorgaanpak vanuit het programma digitalisering van ZEL. “Wij zien dat de inzet van digitale oefenmodules de zelfredzaamheid van patiënten heeft vergroot en de betrokkenheid bij hun eigen zorgproces heeft gestimuleerd. Hoewel er uitdagingen zijn bij de integratie in het consult, zijn de voordelen duidelijk.”

Op die manier stimuleren digitale middelen, zoals een patiëntenportaal en behandelplatforms met oefenmodules een grotere betrokkenheid van patiënten bij hun zorgproces. Uit een recente peiling blijkt dat de meeste huisartsen de digitale middelen ook na afloop van het ZEL-programma blijven gebruiken.