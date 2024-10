Dijklander Ziekenhuis start met de Patiëntervaringsmonitor

De online vragenlijst wordt aan ruim 4600 volwassen patiënten verstuurd die het afgelopen kwartaal op de poli of in de kliniek zijn geweest. Dat meldt het ziekenhuis op de website.

Patiëntenfeedback

De vragen in de PEM richten zich op acht onderdelen van patiëntgerichte zorg, bijvoorbeeld over wat er in het ziekenhuis met de patiënt is besproken, de wachttijd voor een afspraak, of de patiënt kon meebeslissen over een behandeling of onderzoek.

Niet alle afdelingen gaan werken met PEM. De vragenlijst is voor patiënten vanaf achttien jaar en ouder die een bezoek hebben gebracht aan de polikliniek of opgenomen zijn geweest op een verpleegafdelingen. Aan het einde van het jaar wordt PEM geëvalueerd en bekeken of en hoe er wordt uitbreid op andere afdelingen.