Dijkstra wil snel betere informatie over kwaliteit medisch specialistische zorg

Demissionair minister van Medische Zorg Pia Dijkstra heeft dat in werking gezet. Een motie en een Kamervraag zijn aanleiding voor de minister om de acties in gang te zetten. Dijkstra wijst ook op de grote verschillen tussen zorgaanbieders in incontinentiepercentages (verschillen tussen de 20 en 84 procent) na een prostaatverwijdering bij prostaatkanker. Zij vindt deze verschillen ‘schokkend’. Omdat dit onderzoek gebaseerd is op declaratiedata wil Dijkstra onderzoeken hoe declaratiedata patiënten kunnen helpen bij het maken van een keuze tussen zorgaanbieders en bij het opstellen van nieuwe uitkomstindicatoren.

Evaluatie

Een andere actie die de minister in gang zet om tot een verbeterslag te komen, is een evaluatie van het proces om te komen tot nieuwe en relevante indicatoren als onderdeel van kwaliteitsregistraties. Dat wil Dijkstra samen met de medisch specialistische partijen en Zorginstituut Nederland doen. Het is nu onduidelijk hoeveel van de informatie vanuit kwaliteitsregistraties omgezet kan worden in keuze-informatie voor de patiënt.

Getouwtrek

Uit een inventarisatie van Zorgvisie blijkt dat er de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang is geboekt op dit gebied. Bronnen die betrokken zijn bij de gesprekken spreken van jarenlang getouwtrek over het wel of niet openbaar maken van indicatoren tussen de partijen die eigenaar zijn van de data, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra enerzijds en de patiënten anderzijds.

Mogelijkheden

De minister ziet bij de aandoeningen waarvoor al een goede kwaliteitsregistratie bestaat mogelijkheden om te vragen welke stappen medisch specialisten zouden willen zetten om relevante kwaliteitsinformatie openbaar, vindbaar en begrijpelijk te maken. “Ik vind dat informatie die wel beschikbaar is, niet alleen toegankelijk en begrijpelijk moet zijn voor zorgprofessionals en voor samen beslissen, maar ook toegankelijk en begrijpelijk moet zijn voor patiënten voor een keuze voor een zorgaanbieder”, aldus de minister.

Andere rol overheid

Ook laat Dijkstra ‘verkennen’ of de overheid een andere rol moet krijgen in het transparant maken van kwaliteitsinformatie. Het Zorginstituut zou een regierol kunnen krijgen door samen met de wetenschappelijke verenigingen, de zorgaanbieders en de Patiëntenfederatie transparante data te duiden en leesbaar te maken voor de patiënt. Dat gebeurt volgens de minister al deels op ziekenhuischeck.nl en zorgkaartnederland.nl, maar de informatie van Zorginzicht, nu een ondoorgrondelijk excel-bestand, zou ook inzichtelijk en begrijpelijk voor de patiënt gemaakt kunnen worden.

Uitkomsten en bekostiging

De minister wijst ook op het onderzoek van de NZa naar de informatieverstrekking van zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan verzekerden en patiënten. Ook verkent de NZa de mogelijkheden om verzekerden en patiënten meer inzicht te geven in praktijkvariatie. In het advies over de bekostiging van acute zorg heeft de NZa aangegeven dat het meten en evalueren van uitkomsten van behandelingen integraal onderdeel kunnen zijn van de invoering van een beschikbaarheidsbekostiging voor de spoedzorg. Het is overigens nu al mogelijk om daar afspraken over te maken, blijkt uit de bundelbekostiging van de hand- en polszorg.

Proces moet beter

Dijkstra wil inzetten op ‘registratie aan de bron’ om verdere administratiedruk te voorkomen. Ze begrijpt dat het proces om tot afspraken te komen over welke informatie relevant is en transparant gemaakt moet worden tijd kost omdat partijen het met elkaar eens moeten worden. Ze stelt ook dat binnen de medisch specialistische zorg ‘al jarenlang flink ingezet’ wordt op het vergroten van begrijpelijke keuze-informatie over de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Toch stelt ze: “dit proces kan en moet nog beter.”