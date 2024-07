Dimence financiert leerstoel Filosofie in de ggz

Psychiater Derek Strijbos is op 1 juli 2024 benoemd tot bijzonder hoogleraar Filosofie in de ggz aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

De leerstoel wordt gefinancierd door de Dimence Groep.

Geestelijke gezondheid

Volgens de nieuwe hoogleraar is er de laatste jaren sprake van een verschuiving in ons denken over geestelijke gezondheid, psychische stoornissen en de organisatie van zorg. In zijn onderzoek gaat Strijbos die verschuiving onder de loep nemen en de implicaties voor de ggz in kaart brengen.

Passende ggz

Strijbos: “De ggz is ingrijpend aan het veranderen. Zorgprofessionals, patiënten, wetenschappers en beleidsmakers zoeken naar manieren van diagnostiek en behandeling die beter aansluiten bij de realiteit van psychische ontregeling en herstel. Ze lopen daarbij tegen fundamenteel filosofische vragen aan. Als hoogleraar wil ik academische filosofie inzetten om de ggz te helpen deze vragen van binnenuit te beantwoorden.”

Werkvloer

Samenwerking met patiënten en professionals is volgens Strijbos cruciaal. “Filosofie kan complexe begrippen in de ggz verhelderen, maar niet zonder de inbreng van de mensen die deze begrippen dagelijks gebruiken en voor wie een verandering in ons denken concrete gevolgen heeft. Ik hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan een waardevolle dialoog, waarbij ik gebruik kan maken van mijn ervaringen als psychiater, opleider en filosoof.”

Derek Strijbos

In 2004 behaalde Strijbos zijn Master in geneeskunde aan de Radboud Universiteit, gevolgd door een Master in de filosofie in 2006. Hij promoveerde in 2012 cum laude op een filosofisch proefschrift, waarin hij toen dominante theorieën van sociale cognitie in termen van ‘theory of mind’ bekritiseerde en pleitte voor een begrip van sociale cognitie als gedeelde normatieve praktijken. Na zijn proefschrift specialiseerde Strijbos zich als psychiater. Sinds 2020 is hij hoofdopleider psychiatrie bij de ggz- en welzijnsinstelling Dimence Groep. Daar werkt hij tevens bij een TOPGGz centrum als psychiater, voornamelijk met volwassenen met autisme met hoog-complexe problematiek.