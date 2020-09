Diny de Bresser: ‘VWS moet wijkverpleging meer ruimte geven’

Meer ruimte voor wijkverpleging, dat is hoe de overheid de ouderenzorg volgens Diny de Bresser naar een hoger plan kan tillen. Dat zegt de bestuurder van ouderenzorginstelling Pieter van Foreest in podcast Voorzorg. Er is een betere bekostiging nodig zodat organisaties de exploitatie op een gezonde manier kunnen volhouden, vindt ze.

Wijkverpleging

“Wijkverpleging staat op het moment enorm onder druk, ook in de tarifering, de hoeveelheid zorg die geboden kan worden. Ik zie dat veel ouderen goede ondersteuning krijgen thuis, vaak in samenwerking met mantelzorg. Geef dat voldoende ruimte, dat is echt nodig”, aldus De Bresser. Dat zit hem volgens haar in meer zorg verlenen als dat nodig is, en in een betere bekostiging zodat een organisatie de exploitatie op een gezonde manier kan volhouden.

Grens

Het beleid van de overheid omtrent de juiste zorg op de juiste plek werkt volgens De Bresser ‘uitstekend’, omdat het is wat ouderen en hun families willen. “Maar er zit ook een grens aan: als je de pech hebt in het leven dat je meerdere ziektes krijgt en misschien ook dement wordt en niet zo’n heel groot sociaal netwerk hebt, dan is het niet altijd een pretje om thuis te zijn, dan is dat vaak heel eenzaam.” In Nederland mogen we volgens haar heel erg trots zijn op de voorzieningen die er in Nederland zijn waar ‘hele goede zorg’ wordt geleverd.

Verbeteren

“We zijn in de sector steeds meer aan het leren van onderzoek en reflecteren op onze ervaringen”, zegt De Bresser. “Daardoor kunnen we ons werk steeds beter doen.” Daar hoort volgens De Bresser ook bij: ben en blijf bezig met vernieuwing en innovatie. “Nieuwe technologie is in de ouderenzorg niet meteen zaligmakend, maar er zijn leuke toepassingen die helpen en waar mensen mee kunnen werken en kunnen leren werken. Het is belangrijk dat we in de organisatie en ook in de sector blijven leren. De uitdaging is heel groot.”

Innovatie

Mocht ze nog een paar jaar blijven bij Pieter van Foreest, dan zou De Bresser verschillende innovaties willen doorzetten. Ze vertelt over een innovatie in de thuiszorg, waarbij een digitaal aangestuurde medicatiedispenser, cMed Plus, bij mensen thuis kunnen neerzetten zodat er controle op afstand is en mensen zelf regie kunnen voeren op medicatie-inname. “Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken in de praktijk en of het iets is dat breed kan worden gebruikt binnen Pieter van Foreest of misschien wel op andere plekken in Nederland.” Ook noemt De Bresser de toepassing van robotica, het realiseren van nieuwe locaties met technologische toepassingen. “Dat vind ik wel heel interessant.”

