Dit is de strategie van Kuipers voor de coronazorg op korte termijn

Minister Ernst Kuipers heeft in een brief aan de Tweede Kamer meer inzicht gegeven in de strategie om op korte termijn en deels lange termijn met het coronavirus om te gaan. VWS wil onder meer inzetten op thuisbeademing en maakt geld vrij om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van zorgprofessionals wordt vergroot.

De capaciteit om coronapatiënten thuis te laten herstellen moet omhoog, zoals consultancybureau IG&H adviseerde in een rapport. VWS heeft al extra zuurstofconcentratoren besteld om de capaciteit hiervoor te verdubbelen van 2.500 naar 5.000 coronapatiënten, schrijft Kuipers.

Zuurstofconcentratoren

In 2020 en 2021 is door het ministerie van VWS al zo’n 2.500 zuurstofconcentratoren, zogeheten SOC’s, aangeschaft. Tijdens de nieuwe golf aan besmettingen door de omikronvariant van het virus heeft VWS nog eens 4.500 extra SOC’s besteld. Hiervan zijn er inmiddels 3.000 afgenomen.

De ROAZ-regio’s is gevraagd om de inzet van deze vorm van behandeling te optimaliseren, aldus Kuipers. Onlangs werd duidelijk dat tijdens de pandemie ruim 12.000 coronapatiënten thuis konden herstellen van een infectie. Deze patiënten kregen thuis zuurstof en en thuiszorg. Eind januari ging het nog om 1.760 patiënten.

Expertteam

Voor de langere termijn kijkt een expertteam naar de inrichting van de covid-ziekenhuiszorg. Het expertteam, onder leiding van Edwin Velzel, kijkt onder meer naar de concentratie van de IC-zorg en andere initiatieven om in de gehele zorgketen flexibeler om te gaan met nieuwe coronagolven.

Er wordt onder meer gekeken naar het versterken van de wijkverpleging en de mogelijkheid om patiënten eerder uit het ziekenhuis te ontslaan en thuis met zuurstofondersteuning te laten herstellen. Dit expertteam komt naar verwachting eind mei met een advies hierover.

Beschikbaarheid

VWS trekt verder de portemonnee om de beschikbaarheid van zorgprofessionals te vergroten naar aanleiding van het eerste advies van de taskforce Ondersteuning Optimale Inzet Zorgverleners. Zo komt er 4,5 miljoen euro beschikbaar om regionaal werkgeverschap te bevorderen. Nog eens 4 miljoen komt beschikbaar voor zogeheten combibanen, medewerkers die zowel binnen een zorginstelling werken als in regionaal verband bij meerdere organisaties. Deze medewerkers kunnen in crisissituaties meer ingezet worden. Verder gaat VWS projecten ondersteunen om meer mensen geïnteresseerd te krijgen om te werken in de zorg.

Samenleving openhouden

In het algemeen geldt dat het coronabeleid meer uitgaat van het openhouden van de economie en de samenleving. Kuipers schrijft over twee hoofddoelen: de sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit en daarnaast de toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen. Deze twee doelen zijn gelijkwaardig, aldus de minister. Hiermee verschuift de aandacht meer van “de uitsluiting van risico’s naar meer beheersing daarvan en naar een zo normaal mogelijke manier van leven”.

De plannen zijn de eerste lijnen voor een bredere strategie vanuit VWS. Begin maart wil de minister met een strategie komen voor de rest van het jaar. In het voorjaar komt een plan voor pandemische paraatheid.

Inzet personeel zbc’s

In een aparte rapportage melden de NZa en de IGJ dat ROAZ-regio’s de afgelopen weken veel voorbereidingen hebben getroffen om toenemende zorgdruk als gevolg van de omikronvariant, met name in de huisartsenzorg, wijkverpleging en verpleeghuiszorg, te kunnen opvangen. Zij merken op dat de ROAZ-regio’s onvoldoende op de hoogte zijn van de communicatieproducten voor publiekscommunicatie over fase 3.

Ook is er onduidelijkheid over de mate waarin personeel uit zbc’s en van het Rode Kruis ingezet kan worden als de druk in bepaalde zorgsectoren te hoog wordt. De toezichthouders adviseren hier op landelijk niveau afspraken over te maken die vervolgens op regionaal niveau verder worden ingevuld.