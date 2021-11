Dit worden de nieuwe coronamaatregelen

Vanaf vrijdag is de coronapas verplicht in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea.

Mondkapjes

Het kabinet wil verder onderzoeken of de coronapas op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo. Dat kan niet direct omdat daar een wetswijziging voor nodig is, waar de Tweede Kamer nog mee moet instemmen. Verder komt de mondkapjesplicht terug in de publieke binnenruimte en bij contactberoepen. Dat betekent dat er weer mondkapjes moeten worden gedragen bij bijvoorbeeld de kapper en op het gemeentehuis. Er wordt nog gesproken over de vraag of mondkapjes ook weer verplicht worden in winkels.

Noodklok

De maatregelen zijn geen verrassing. De afgelopen weken liep het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op. Afgelopen zondag luidden de acht academische ziekenhuizen de noodklok, omdat ze verwachten dat de druk op de IC’s te groot wordt. Eerder riepen meerdere ziekenhuisbestuurders de overheid al op om in te grijpen.

Afschalen reguliere zorg voorkomen

Eind vorige week broedde het demissionaire kabinet op plannen om de oplopende besmettingen te beteugelen. Momenteel stijgt het aantal ziekenhuisopnames “veel te hard”, aldus minister Hugo de Jonge. “We zien dat er inmiddels zo’n 1200 mensen in de ziekenhuizen zijn opgenomen met corona. We willen niet in de situatie komen dat dat weer leidt tot het afschalen van alle zorg die andere patiënten dan coronapatiënten ook gewoon nodig hebben.”

Morgenavond is er een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, waarin de officiële maatregelen worden bekendgemaakt en toegelicht. Naar verwachting wordt het effect van de maatregelen over twee weken geëvalueerd. (ANP)