Dit wordt de vervanger van VWS-minister Daniëlle Jansen

Robert Tieman, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, neemt het stokje over van minister Daniëlle Jansen, die vrijdagavond plotseling vertrok. Dat meldt de NOS. Daarmee gaat de VWS-post naar de BBB.

Vrijdag vertrok eerst minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp. Kort daarop volgden ook de andere NSC-bewindspersonen. NSC’ers verweten het de overgebleven regeringspartijen VVD en BBB dat zij niet genoeg ruimte gaven aan Veldkamp. Hij wilde stappen tegen Israël zetten, nadat het land een nieuwe aanval op Gaza-Stad opende en een plan voor nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever goedkeurde.

Onontgonnen terrein

De Volkskrant merkt op dat er niet kan worden teruggevallen op eerdere ervaringen, want nooit eerder verliet een partij een demissionair kabinet. “Het land betreedt onontgonnen politiek terrein. ” De schade is groot, aldus de krant. “NSC trekt vijf ministers en vier staatssecretarissen terug. Hele departementen liggen politiek braak”, aldus de Volkskrant. “Zo blijft het landsbestuur ontredderd achter.”

15 juni werd bekend dat Jansen de nieuwe demissionair minister van VWS werd. In een interview met Zorgvisie vertelde ze dat ze tijdens haar ministerschap ‘zeker niet op de winkel wilde passen’. Nu – twee maanden later – neemt Tieman de VWS-post van Jansen over.

Debat

De Tweede Kamer gaat woensdag in debat over het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet. Met het debat onderbreekt de Tweede Kamer opnieuw het zomerreces. Dat duurt officieel tot en met 1 september. (Skipr/ANP)