Dit zijn de tien beste ziekenhuizen volgens patiënten

Ziekenhuischeck.nl is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Op basis van de resultaten heeft Zorgwijzer een overzicht gemaakt van de beste ziekenhuizen in de categorie uitblinkers en de hoogste patiënttevredenheid.

SKB en AVL

Volgens Zorgwijzer zijn er meerdere ziekenhuizen die uitblinken in persoonlijke aandacht, innovatie en het leveren van uitstekende medische zorg. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Antoni van Leeuwenhoek komen beide met een 8,6 als beste uit de bus. Het Catharina Ziekenhuis, Radboudumc, UMC Utrecht en UMC Groningen scoren een 8,5. Erasmus MC, Sint Maartenskliniek, Antonius Ziekenhuis en Deventer Ziekenhuis krijgen een 8,4.

De rapportcijfers zijn gebaseerd op een landelijk imago-onderzoek dat in 2023 is uitgevoerd. Hierbij zijn ervaringen van patiënten, familieleden, bezoekers en inwoners van de regio verzameld over belangrijke aspecten van zorg, zoals communicatie, afspraken en aandacht voor persoonlijke wensen. Geen enkel ziekenhuis scoort een onvoldoende. De ziekenhuizen met de laagste waardering zijn het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en het Elkerliek Ziekenhuis. Zij scoren met een 7,4 nog steeds een ruimvoldoende.

Patiëntwaardering

Naast de tien uitblinkers is er ook een ranking gemaakt met de best beoordeelde ziekenhuizen gebaseerd op patiëntwaardering. De Eindhovense ziekenhuizen Anna Ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis behoren met een 8,8 en 8,7 tot de nummers 1 en 2.

Voor het verzamelen van de rapportcijfers is gebruik gemaakt van de Patiëntervaringsmonitor (PEM). Die vragenlijst gaat bijvoorbeeld over de communicatie met het ziekenhuis, de behandelwachttijd en de ervaringen tijdens de intake en de behandelingen. Volgens Zorgwijzer stimuleren de rapportcijfers bij het transparanter maken van kwaliteit.