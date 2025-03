Onderzoek FTM: Zuyderland scoort het slechtst op geheime ranglijst prostaatoperaties

Van alle patiënten die in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen een prostaatverwijdering ondergaan, declareert ruim de helft een jaar later nog luiers. Ter vergelijking: van de mannen die dezelfde ingreep ondergaan in de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), is dat maar zo’n vijf procent.

Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money naar een vertrouwelijke analyse van zorgverzekeraar VGZ. Daarin heeft de verzekeraar de prestaties van ziekenhuizen die prostaten verwijderen in kaart gebracht, op basis van de declaraties van luiers. Het Zuyderland komt daarin als hekkensluiter uit de bus en het ZGT als beste, bevestigen vier bronnen die bekend zijn met deze analyse. Een woordvoerder van VGZ is niet blij als Follow the Money om een reactie vraagt: “Het is niet aan ons om namen te noemen in de media.”

Reactie Zuyderland

Het Zuyderland weerspreekt zijn positie op de lijst van VGZ niet, maar bestrijdt de meetmethode van de verzekeraar met klem. “Wij doen het vergelijkbaar goed als de grotere ziekenhuizen”, zegt opererend uroloog Max Bruins, die zich baseert op vragenlijsten die het Zuyderland zelf bij patiënten afneemt. Vanwege privacy zegt Bruins die lijsten niet te kunnen delen. Bruins zegt niet precies te weten waarom de declaratiegegevens een volstrekt ander beeld schetsen.

Reactie ZGT

Waar hekkensluiter Zuyderland de meetmethode van VGZ onder vuur neemt, wordt die juist omarmd door lijstaanvoerder ZGT. “De uitkomsten van onze eigen vragenlijsten kwamen bijna één op één overeen met de resultaten uit de declaraties”, vertelt een trotse Herman Roelink, één van de opererende urologen van het Twentse ziekenhuis.

ZTG: leren en verbeteren

Roelink heeft een heldere verklaring voor waarom zijn ziekenhuis bij VGZ als beste uit de bus komt. Zijn collega Saskia Stomps en hij zagen jaren geleden in een Duits ziekenhuis hoe tijdens de operatie getracht werd de plasbuis te sparen. “Wij hebben dat trucje eigenlijk gewoon gepikt, een beetje versimpeld en vanaf 2017 proberen te perfectioneren”, aldus Roelink. De resultaten waren verbluffend. “Vanaf dag één hadden we nauwelijks incontinente patiënten meer. Na het verwijderen van de katheter waren mensen eigenlijk al droog. Nou, dat hadden we voorheen nooit.”