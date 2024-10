Dit zijn de zorgvernieuwers van het jaar volgens Coöperatie VGZ

Tijdens de finaleavond op dinsdag 1 oktober reikte de zorgverzekeraar diverse prijzen uit. “We hebben ontzettend veel inzendingen ontvangen van vernieuwende ideeën om de zorg te ondersteunen en passende zorg sneller beschikbaar te maken voor iedereen”, aldus Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ.

Zorginnovaties

MUMC+ won 10.000 euro voor een slimme scanner die binnen 30 seconden huidkanker ontdekt. Door de scanner worden verdachte huidplekjes direct beoordeeld en is biopsie overbodig.

Plasmacure sleepte de titel Zorgvernieuwer van de toekomst in de wacht en ontving een cheque van 5.000 euro en maatwerkbegeleiding vanuit VGZ. Het bedrijf ontwikkelde een elektronische pleister die chronische wonden geneest. Daardoor gaan de wonden sneller dicht, halveert het aantal patiëntbezoeken en dalen de zorgkosten met 40 procent.

Duurzaamheid en gezondheid

Noordwest Ziekenhuisgroep nam de duurzaamheidsprijs in ontvangt voor haar vegetarische aanbod. “Zij gebruiken nu zo’n 37.000 kilo vlees per jaar minder, wat neerkomt op een CO2-besparing van zo’n 370 ton per jaar. Zij lopen hiermee in ziekenhuisland echt voorop”, aldus de zorgverzekeraar.

Het digitaal platform ‘Samen Kwiek’ van de van gemeente Lingewaard, Rijnstate ziekenhuis, Health Valley en Pact Care sleepte de prijs in de categorie gezondheid. Dit platform verbindt zorgprofessionals en inwoners voor een passend aanbod op het gebied van welzijn en zorg. Beide winnaars ontvangen een cheque van 5.000 euro.