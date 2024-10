Ditte Hak nieuwe bestuurder bij CIZ

Tot mei 2024 vervulde Ditte Hak de rol van directeur-generaal van de Dienst Toeslagen bij het ministerie van Financiën.

Daarvoor was zij directeur bij een grote zorgverzekeraar. Volgens het CIZ heeft zij in haar eerdere functiesmet succes bijgedragen aan complexe verandertrajecten en duurzame verbeteringen in de dienstverlening. Als bestuurder van het CIZ zal Ditte Hak zich met name inzetten voor het verder professionaliseren van de dienstverlening van het CIZ.

Cliënt centraal

“Ik kijk er enorm naar uit om bij het CIZ bij te dragen aan de toegang tot kwalitatieve zorg voor alle mensen die deze zorg nodig hebben”, aldus Hak. “Mijn doel is om de cliënt centraal te stellen, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook breder in het zorgveld. Door barrières te verminderen en administratieve lasten terug te dringen, willen we meer tijd en ruimte creëren voor het bieden van passende zorg. Samen met de voorzitter van de raad van bestuur Remco Bakker en alle collega’s bij het CIZ ga ik me hiervoor met volle energie inzetten.”