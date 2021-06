Doodswens 75-plussers komt zelden voor

De groep 75-plussers die niet ernstig ziek is, maar wel een serieuze wens tot levensbeëindiging heeft, is heel erg klein. De doodswens van deze ouderen is bovendien even veranderlijk als die van jongere senioren. De conclusies staan in een onderzoek dat universitair hoofddocent Els van Wijngaarden (Universiteit voor Humanistiek) samen met collega’s vrijdag publiceert in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.