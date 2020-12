‘Door coronavaccinatie mogelijk minder hulp voor zieke werknemer’

Als bedrijfsartsen straks betrokken worden bij de eerste ronde van coronavaccinaties in Nederland, zullen ze minder tijd hebben voor hun andere taken, zoals het begeleiden van mensen die tijdelijk niet kunnen werken en het adviseren over arbeidsomstandigheden. Daar wijst de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) op.

“Het is te behappen, maar het wordt schipperen. Het zal krap zijn, maar het geeft ook enorm veel energie om zo’n klus te klaren”, zegt directeur Gijsbert van Lomwel van de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen.

De coronavaccinaties beginnen mogelijk in januari. Ouderen en mensen uit medische risicogroepen zijn het eerst aan de beurt. Die vaccinaties zullen worden verricht door instellingsartsen en huisartsen. Daarnaast krijgen mensen die in de zorg werken voorrang, en bij die vaccinaties zijn bedrijfsartsen betrokken.

Oorzaak tekort: vergrijzing

Nederland telt ongeveer 1800 bedrijfsartsen. “Zelfs zonder corona zijn dat er al te weinig voor wat we aan taken hebben”, aldus Van Lomwel. Het tekort komt door vergrijzing. Oudere collega’s gaan nu met pensioen en vanuit de opleidingen komen er nog niet genoeg nieuwe bedrijfsartsen bij om dat op te vangen. “We hadden sowieso al meer aanwas nodig om het niveau op peil te houden, en dan komt corona er ook nog bij.”

‘Grootste obstakel zullen computersystemen zijn’

Toch zullen de vaccinaties zelf wel goed komen, zegt Van Lomwel, helemaal omdat de bedrijfsartsen die niet zelf hoeven te zetten. Geschoold personeel mag mensen inenten, zolang er maar medisch toezicht is, om bijvoorbeeld bij bijwerkingen meteen in te kunnen grijpen. Het grootste obstakel zullen de computersystemen zijn, vreest de NVAB. “Een landelijke registratie van de vaccinaties is nodig. Als die registratie omslachtig is, of hapert, kan dat gevolgen hebben voor het tempo van vaccineren. Die registratie kan een hoofdpijndossier worden.” (ANP)