Door storing bijzonder weinig nieuwe coronagevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 341 meldingen. Dat is het laagste aantal sinds 31 juli 2020. Het is niet bekend hoe hoog het cijfer ongeveer zou zijn uitgevallen als de storing er niet was geweest.

Geen enkele positieve test

Amsterdam heeft doorgaans de meeste positieve tests van het land, maar telde in de afgelopen dag slechts negen nieuwe gevallen, tegen 78 op woensdag. Vanuit Rotterdam kwam geen enkele positieve test binnen, terwijl een dag eerder 74 inwoners van de Maasstad positief testten. Ook Zoetermeer, Leeuwarden, Ede, Almelo en Venlo hebben nul geregistreerde bevestigde besmettingen.

Groningen voert donderdag de ranglijst aan met zestien positieve tests, tegen negentien op woensdag. Daarna volgen Dordrecht (13), Deventer (12), Assen (11) en Zwolle (10). (ANP)