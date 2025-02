Doorbraak migrainepatiënten: CGRP-remmers dichterbij basispakket

Zorginstituut Nederland gaat positief advies uitbrengen aan de minister van VWS over vergoeding van de CGRP-remmer voor mensen met episodische migraine. Deze mensen hebben minimaal vier migrainedagen per maand. Dat zegt patiëntenvereniging Hoofdpijnnet.

De patiëntengroep met episodische migraine wacht al sinds 2021 op duidelijkheid. Vrijdag 21 februari besprak de Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut het dossier CGRP-remmers voor mensen met episodische migraine. Aan het eind van de vergadering kwam de Adviescommissie tot een heldere conclusie, stelt Hoofdpijnnet. “Ze gaat positief advies uitbrengen voor opname in de basisverzekering aan de raad van bestuur van het Zorginstituut, dat dan een aanbeveling doet aan de minister van VWS.”

Preventief medicijn

CGRP-remmers zijn volgens Hoofdpijnnet een revolutionaire stap in de strijd tegen migraine omdat het de eerste preventieve medicijnen zijn die specifiek tegen migraine zijn ontwikkeld. De medicatie wordt sinds 2021 al wel vergoed voor mensen met chronische migraine (minimaal 15 hoofdpijndagen per maand waarvan 8 migrainedagen).

Prijsreductie

Er moet nog wel onderhandeld worden over prijsreductie van de middelen met minimaal 25 procent. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over gepast gebruik en monitoring. Het is nog onbekend wanneer het definitieve besluit wordt genomen. De CGRP-remmers kostten in 2021 bijna 6000 euro per patiënt per jaar.

Opluchting

Directeur Nelleke Cools van Hoofdpijnnet: “Ik ben opgelucht dat er eindelijk een eind komt aan de onzekerheid van patiënten met episodische migraine. Zij hebben nu zicht op medicatie die beschikbaar is, zichtbaar werkt, weinig bijwerkingen heeft en de kwaliteit van leven enorm kan verbeteren”.