Drie nieuwe bestuursleden voor SAZ

De Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) heeft drie nieuwe bestuursleden aangesteld . Marjolein de Jong, Bas Wallis de Vries en Albert-Jan Mante nemen per 1 januari zitting in het SAZ-bestuur.

De 29 SAZ-ziekenhuizen hebben onlangs een strategische koers voor de komende jaren gepresenteerd. Daarin willen de ziekenhuizen verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen voor goede toegankelijke regionale zorg. Het SAZ-bestuur, de interstafraad en het bureau werken samen met de leden aan de uitvoering van de strategie.

Slimmer organiseren

De SAZ-leden hebben per 1 januari drie nieuwe bestuursleden aangesteld ,waaronder Marjolein de Jong, bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Gelderse Vallei. “Als bestuurslid van de SAZ wil ik stimuleren dat we kennis en ervaring uitwisselen en (nog) meer gaan samenwerken. Op het gebied van gezondheid, maar ook digitalisering, werkgeverschap en meer”, aldus De Jong.

Daarnaast zijn Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante en Bas Wallis de Vries, bestuursvoorzitter van het Ommelander Ziekenhuis benoemd. “Om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden, moeten we meer samenwerken en de zorg slimmer organiseren. In Groningen werken we daarom op een vernieuwende manier samen. Die ervaringen breng ik graag in bij de SAZ ziekenhuizen. Zo versterken we elkaar in de grote maatschappelijke opgave waar de zorg voor staat”, zegt Wallis De Vries.