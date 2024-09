Drie nieuwe toezichthouders bij ZoZijn

Gehandicaptenzorgorganisatie ZoZijn heeft sinds 1 september drie nieuwe toezichthouders. Dat meldt de instelling met meer dan 150 locaties, vooral in Gelderland. De organisatie richt zich met name op kinderen.

De drie nieuwe leden van de raad van toezicht zijn: Jacomine Ravensbergen, Hanneke Toebes en Rob van den Broeke. Gezamenlijk met Jeanneke van Meulebrouck , Ronald Spanjers en Adriaan Jansen maken ze de raad weer compleet.

Ravensbergen is lid van het college van bestuur van Avans Hogeschool en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de hogeschool. Toebes is oprichter en eigenaar van Care & Quality Institute en directeur zorg bij Kwintes. Van den Broeke is directeur/bestuurder van woningcorporatie Rijswijk Wonen.