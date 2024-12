Dubieuze declaraties bij aanbieders teststraten in coronatijd

Een groep ondernemers die tijdens de coronacrisis teststraten uitbaatte met geld van het ministerie van VWS diende voor zeker 4 miljoen euro aan facturen in voor personeel dat niet lijkt te bestaan. Zij dienden facturen in voor het bemannen van testplekken die leeg waren. Volgens de ondernemers mocht dat omdat die medewerkers op stand-by stonden. Er is geen bewijs dat personeel voor deze ruim 75.000 uur is ingeroosterd en betaald.

De Stichting Open Nederland (SON), die het project Testen voor Toegang in opdracht van het ministerie organiseerde, accepteerde dat de ondernemers met stand-bypersoneel werkten, vergoedde daarvoor het – hoge – reguliere uurtarief en betaalde de ondernemers in een half jaar zo’n 18 miljoen euro. (ANP)