Duizendste patiënt bestraald met MR-Linac bij UMC Utrecht

In het UMC Utrecht werd deze maand de duizendste patiënt bestraald met de MR-Linac. Met dit bestralingsapparaat in combinatie met een MRI-scanner kunnen patiënten heel precies bestraald worden.

Met het apparaat kan nauwkeuriger worden bestraald waardoor een hogere bestralingsdosis mogelijk is. En is er minder restschade van bij de eerdere manier van bestralen, vertelt een patiënt die vijf bestralingen onderging.

Precisie

Bij elke bestralingssessie liggen patiënten ongeveer 45 minuten in de MR-Linac. Eerst worden MRI-beelden gemaakt waarmee de radiotherapeut precies ziet waar de tumor zit. De uiteindelijke bestraling duurt maar een paar minuten. Door de precisie en hoge dosis per keer zijn vaak minder bestralingen in totaal nodig.

Meer tumorsoorten

“Door technische ontwikkelingen kunnen we steeds meer tumorsoorten behandelen met de MR-Linac. Dit behandelen doen we vrijwel altijd in het kader van wetenschappelijk onderzoek, zo kunnen we leren van iedere behandeling”, zegt radiotherapeut-oncoloog Martijn Intven van het UMC Utrecht.

Lokale behandeling

“Onze behandelingen richten zich nu vooral op patiënten met een beperkte hoeveelheid ziekte zonder uitzaaiingen of met een beperkt aantal uitzaaiingen. In toekomstig onderzoek gaan we ook onderzoeken of radiotherapie als lokale behandeling meerwaarde biedt bij patiënten met ziekte die meer uitzaaiingen heeft. Dit in een combinatiebehandeling met chemotherapie of immunotherapie.”