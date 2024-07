Edwin van der Meer: ‘Kopieer groene initiatieven van andere ziekenhuizen’

Om de groene lawine van Jeroen Meijerink voort te zetten, is de Jeroen Meijerink Award in het leven geroepen. Edwin van der Meer van het BovenIJ is één van de negen genomineerde bestuurders. Het Amsterdamse ziekenhuis sleepte als één van de eersten de gouden Milieuthermometer zorg binnen en reduceerde de directe CO2-voetafdruk met 82 procent.

In aanloop naar de uitreiking spreekt Zorgvisie met de jury en genomineerde bestuurders over hun groene koers.

Passende zorg

Met in totaal 82 procent CO2-reductie is de groene vlag in het BovenIJ gehesen. “De technische grens begint in zicht te komen. Daarom verschuift de focus nu nog meer naar het gedrag van het individu”, vertelt Arch Prins, bedrijfskundig manager facilitair bedrijf, in het interview op Zorgvisie.

Met het programma Beter Samen in Noord probeert BovenIJ onnodige zorg te voorkomen. “Binnen de oncologiecommissie en werkgroep dure geneesmiddelen kijken we naar de meerwaarde van “doorbehandelen”. Die discussie over wat passend is wordt gevoerd door onze dokters”, vertelt bestuursvoorzitter Van der Meer. “Daarnaast helpt het om te kijken waar het efficiënter kan. Zo vroeg een medewerker zich af waarom we elke dag onnodig ziekenhuisbedden verschonen. Door met dat soort acties te stoppen, bespaar je veel werk, water, vervoersbewegingen en geld.”

Gewoon doen

Gewoon starten en doen is het groene adagium van BovenIJ. Van der Meer: “Je kan heel lang over duurzaamheid praten en een beleidsafdeling opzetten, maar je kan ook gewoon beginnen. Start een beweging in huis met dwarsdenkers, betrek omringende netwerken en laat steeds meer mensen aansluiten. En we hebben veel buiten ons eigen ziekenhuis gekeken bij andere ziekenhuizen. Er zijn veel goede voorbeelden die je direct van elkaar kunt overnemen. We moeten van not invented here naar proudly copied from.”