Eerste digitale mannenkliniek moet zorgschaamte tegengaan

De eerste digitale kliniek in Nederland voor specifieke mannenkwalen wil mannen over hun ‘zorgschaamte’ heen helpen. Miljoenen Nederlandse mannen gaan uit schaamte voor een gezondheidsklacht of uit ongemak niet naar de huisarts.

Op het nieuwe digitale zorgplatform Fellos kunnen mannen met hun klachten terecht voor doktersadvies en behandelingen bij in Nederland BIG-geregistreerde artsen, seksuologen en een in Nederland gevestigde apotheek.

Laagdrempelig zorgplatform

Fellos richt zich op specifieke gezondheidsproblemen bij mannen, zoals onder meer erectieproblemen, haaruitval, premature ejaculatie en huidproblemen als acne. Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat 75 procent van de mannen met seksuele klachten niet naar de huisarts gaat. Onderzoek van het RIVM toont daarnaast aan dat 80 procent van de erectiemedicatie in Nederland illegaal wordt verkregen.

Met de digitale kliniek willen ondernemers Rob Smeitink en Sibren Tolsma een grote groep Nederlanders helpen die een te hoge drempel ervaren om passende zorg te krijgen. “Wij vinden dat er juist meer openheid over deze aandoeningen en klachten moet komen”, zegt Smeitink. ‘’We zien dat mannen reguliere zorg mijden uit schaamte of ongemak, met als gevolg dat ze zoeken naar illegale oplossingen of met hun zorgvragen blijven zitten. Met Fellos bieden we een laagdrempelig platform waar mannen eenvoudig terecht kunnen.”

“Het concept van Fellos geeft mannen enerzijds toegang tot zorg, meer specifiek voor ‘gênante’ klachten, en anderzijds gaat het concept mee met de tijd: digitalisering van de zorg waar mogelijk”, zegt huisarts Robert Mol. “Gezien het delicate aspect, de stijgende zorgvraag en de druk op de (huisartsen)zorg, denk ik dat Fellos positief bijdraagt aan de zorg.”

Medicijnen discreet thuisbezorgd

De manier waarop Fellos zorg aanbiedt is pas sinds april 2023 mogelijk. Na de COVID-periode, waarbij het online huisartsconsult in rap tempo zijn intrede deed, mogen artsen dankzij een beleidsregel van de voormalig Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers nu ook medicijnen voorschrijven aan patiënten die ze niet eerder fysiek hebben gezien.

Via het digitale platform van Fellos kunnen patiënten online een medische vragenlijst invullen en verifiëren ze hun identiteit, waarna een BIG-geregistreerde (huis)arts de klachten beoordeelt, een diagnose stelt en een persoonlijk behandelplan opstelt. Eventuele voorgeschreven medicatie kan de patiënt discreet thuis laten bezorgen via een Nederlandse apotheek waar Fellos mee samenwerkt.

Doorverwijzen

De huisarts kan de patiënt ook doorverwijzen naar een seksuoloog, die eveneens praktijk houdt in de digitale kliniek. Naast dat de artsen oordelen over het wel of niet starten van medicatie, waarborgen apothekers de medicatieveiligheid, onder meer via een check bij het Landelijk Schakelpunt. Daarnaast komt er vanuit Fellos een brief voor de eigen huisartspraktijk en apotheek over het starten van een behandeling, waarmee deze ook op de hoogte is van de behandeling.