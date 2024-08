Eerste kliniek die migraine opereert

Sinds deze week kunnen Nederlanders met ernstige migraineklachten zich laten opereren om van de aanvallen af te komen. De ingreep, in de Verenigde Staten ontdekt, lost de irritatie op tussen een gevoelige zenuw en een spier in het voorhoofd.

“Meer dan 90 procent van de geopereerde patiënten is na de relatief kleine ingreep verlost van de aanvallen”, zegt arts Wilbert Boek van de nieuwe Hoofdpijnkliniek Revive in Bilthoven. “Ze voelen zich weer vrij en kunnen een actief leven leiden.”

Wereldwijd is de operatie al duizenden keren uitgevoerd, maar in Nederland was de behandeling niet beschikbaar. Dat komt volgens Boek onder meer doordat migrainepatiënten vaker bij een neuroloog belanden dan bij een chirurg. ”Een neuroloog opereert niet en een chirurg ziet doorgaans niet zoveel mensen met migraine dat hij zich in een nieuwe operatie wil bekwamen.”

Boek opent de kliniek samen met arts Hubert Faber. Beiden zijn ook actief in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat migraine in Nederland jaarlijks 4 miljard euro kost aan ziekteverzuim.