Chirurgen in New York hebben donderdag bekendgemaakt dat ze de eerste transplantatie van een volledig oog hebben gerealiseerd.

Hoewel de patiënt er niet door kan zien, wordt de operatie als een doorbraak beschouwd. Tot nu toe vinden er alleen hoornvliestransplantaties plaats.

Het oog werd een half jaar geleden getransplanteerd door het chirurgisch team in het ziekenhuis NYU Langone Health, als onderdeel van een transplantatie van een half gezicht. De patiënt had een bedrijfsongeluk gehad. Volgens de artsen is het oog gezond. De bloedvaten functioneren goed en het netvlies ziet er veelbelovend uit. (ANP)