Eerstelijn: Te weinig tijd om preventie in te zetten

Zorgverleners in de eerstelijn hebben te weinig tijd en ruimte om aan de slag te gaan met preventieve activiteiten. Acht brancheorganisaties in de eerstelijn vinden dat de vrijblijvendheid er af moet. “Investeren in preventie is cruciaal om de kwaliteit van zorg te behouden, en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, aldus de partijen in een brief aan de Tweede Kamer.

ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNOV, LHV, NHG en V&VN sturen de brief voorafgaand aan het Commissiedebat Leefstijlpreventie in de Tweede Kamer op 14 december.

Sociale problemen

Zij willen meer tijd voor de patiënt om sociale problemen te signaleren zodat samen met de patiënt gezocht kan worden naar motivatie en mogelijkheden om naar gezonder gedrag toe te werken. Ook is intensieve samenwerking nodig tussen de verschillende zorgprofessionals in de eerste lijn. Verder pleiten zij voor het afremmen van de stijgende zorgvraag en voor demedicalisering. Veel patiënten hebben zorgvragen die niet-medisch van aard zijn, zoals eenzaamheid of financiële problemen.

Oude voet

“Op de oude voet doorgaan lukt niet langer”, aldus de partijen in de brief. “In de zorg voelt het als water naar de zee dragen. We proberen onze patiënten te motiveren gezondere keuzes te maken, in een samenleving die bol staat van ongezonde verleidingen. Mensen zijn niet in staat gezondere keuzes te maken wanneer zij ook te maken hebben met toenemende bestaansonzekerheid, financiële zorgen, eenzaamheid, werkeloosheid en slechte huisvesting.”