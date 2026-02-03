Huisartsen maken documentaire in strijd tegen vape-epidemie onder kinderen         

Zolang kinderen opgroeien in een nicotinevriendelijke omgeving, is gezond oud worden een illusie. Dat stellen huisartsen Alja Sluiter en Stefan van Rooijen, die de verslavingsgevolgen dagelijks in hun spreekkamer zien. Met een documentaire roept het duo op tot politieke maatregelen.

Jongeren die ’s nachts wakker worden voor een hijs. Een kind van acht met een nicotineverslaving. Dagelijks zien leefstijlarts, kaderhuisarts spoedzorg en zorgbestuurder Alja Sluiter en Stefan van Rooijen, huisarts, leefstijlexpert en oprichter van Fit4Surgery en Fit4Life, de gevolgen van nicotineverslaving onder jongeren in de spreekkamer. Zwijgen over dit groeiende probleem, betekent volgens het duo medeplichtigheid.

Grootste bedreiging

Daarom leggen de artsen in de Nicotineval, een online aflevering binnen de documentaireserie Lang zullen we leven, de gevolgen van nicotineverslaving bloot. In de documentaire worden cijfers gepresenteerd uit onderzoek op Nederlandse scholen. Daaruit blijkt dat scholieren met nicotine beginnen als ze gemiddeld 12,8 jaar zijn. 70 procent van de vapende jongeren, gaat later ook roken. En 35 procent van de nicotineverslaafde jongeren vapet ’s nachts om te kunnen slapen.

Volgens de huisartsen en de expert die ze spreken is vapen uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor gezond oud worden. “Onze kinderen groeien op in een omgeving die hen doelbewust richting nicotine duwt, aangestuurd door een industrie die inzet op zo jong mogelijke, levenslange klanten.”

Generationeel verbod

Sluiter en Van Rooijen pleiten daarom voor een generationeel verbod op nicotineproducten. Daarmee wordt voorkomen dat fabrikanten jongeren blijven bereiken. Ook pleiten Van Rooijen en Sluiter voor strengere handhaving, ‘zodat illegale dealers en winkels zich niet langer vrij voelen om aan jongeren te verkopen.’ Tot slot roept het duo op om de industrie te laten mee te betalen aan de veroorzaakte schade en zorgkosten.

