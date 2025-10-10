Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Eurocommissaris Hoekstra: vapen is wraak van de tabaksindustrie

,

Het gebruik van tabak, maar vooral vapen is “een enorm probleem”, zei de Nederlandse Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Belasting). Hoekstra noemt het de “wraak van de tabaksindustrie”.

Dit omdat de tabaksindustrie zich volgens de Eurocommissaris “doelbewust op jongeren richt waardoor ze vatbaar worden voor dit specifieke product”, zei hij voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Financiën in Luxemburg.

Drempel omhoog

De ministers bespreken vrijdag voor het eerst het voorstel van de Europese Commissie om het minimumtarief op tabaksaccijns te verhogen om zo de verschillen tussen de lidstaten te verminderen. Ook op vapes en nicotinezakjes moet accijns worden geheven, wil de Commissie. Nederland is voorstander.

“We moeten ervoor zorgen dat de drempel omhooggaat”, zei Hoekstra. Niet alleen omdat tabaksgebruik tot jaarlijks veel doden leidt, maar ook omdat de Europese lidstaten jaarlijks 13 miljard euro aan accijns mislopen door ontduiking en fraude, zei de Eurocommissaris. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Preventie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:09 Eurocommissaris Hoekstra: vapen is wraak van de tabaksindustrie
7 okt 2025 Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker zeer effectief
7 okt 2025 Digitaal leefstijlplatform verwijst 5000 patiënten door
2 okt 2025 Meer gonorroe en syfilis, maar aantal consulten over soa's daalt
1 okt 2025 RIVM adviseert MRI-scans voor vrouwen met dicht borstweefsel

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties