Eetstoornissen kliniek Rivierduinen behoudt TOPGGz-Keurmerk

TOPGGz heeft Eetstoornissen Ursula voor vier jaar erkend als instelling voor specialistische ggz-zorg.

Ursala, een kliniek van Riverduinen gespecialiseerd in het behandelen van eetstoornissen zoals anorexia had het keurmerk al sinds 2008. Het keurmerk wordt iedere keer voor vier jaar verlengd.

Topklinische ggz-instellingen richten zich op clienten die in de reguliere zorg zijn vastgelopen en voor wie gespecialiseerde zorg nodig is. Ook zijn de instellingen vaak betrokken bij lopend en nieuwe onderzoek naar behandelingen en delen deze kennis mat ander instellingen.

Rivierduinen is een ggz-instelling in het noorden van Zuid-Holland. Er werken zo’n 2200 mensen.

