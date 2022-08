Effectiviteit coronavaccin varieert per virusvariant

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie is Nederland begonnen met het monitoren van virusvarianten. Dit is gedaan door middel van whole-genome sequencing (WGS), een uitgebreide methode voor het analyseren van een volledige set aan genetisch materiaal in een organisme. De studie is uitgevoerd door het RIVM en het Sequencing Netwerk Nederland SARS-CoV-2 (SeqNeth), waaronder de afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) valt.

Verloop pandemie voorspellen

De onderzoekers analyseerden 28.578 virale sequenties van personen van wie de vaccinatie en eerdere covid-infectiestatus bekend waren. “De data die we hebben gegenereerd is nuttig voor deskundigen over de hele wereld en wordt met name gebruikt door het RIVM om het verloop van de pandemie en de mogelijke effecten van bepaalde preventieve maatregelen te voorspellen”, vertelt Stefan Boers, medisch moleculair microbioloog aan het LUMC.

De resultaten van de onderzoekers zijn gepubliceerd in Science Translational Medicine. “De resultaten uit de studie zullen zeker worden gebruikt om toekomstig vaccinatiebeleid vorm te geven en eventuele noodzakelijke vaccinaanpassingen te sturen”, besluit Boers.